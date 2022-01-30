即將迎接農曆春節，明天（31日）就是除夕，許多家庭會貼春聯來增添年味，迎來好喜氣，貼春聯其實有許多要注意的地方，運勢命理網站「旺好運」命理師楊登嵙分享，選對最佳時間和避開禁忌才能達到招財納福的效果。

2022年1月26日、農曆12月24日送神開始，就是新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2022年1月31日、農曆12月29日除夕，要打掃好才貼春聯。貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，而且中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最適合。

貼春聯七大禁忌：

▍1.上下聯貼錯

通常拿到的春聯通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯。判斷平仄最簡單的方法就是：國字注音第三聲、第四聲，或用方言讀時是短促聲，都屬於仄聲。平聲字即國字注音第一聲、第二聲。例如：天增歲月人增壽（仄聲上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲下聯）。萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那就選台語發聲短促而重者為上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

▍2.大門口貼「春」字

居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有聲色場所會在門口貼春，一般人家這麼做容易招來爛桃花。

▍3.大門口倒貼春聯

大門口「財、福」二字不能倒貼，否則會把福氣倒光。窗戶、內門或容器上則可以倒過來貼，代表財到、福到，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

▍4.春聯貼雙數

門口大門貼春聯，記的要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

▍5.舊春聯沒撕下來

把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉運效果。

▍6.春聯上有不吉利的字

春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，「滅、絕、死、亡」這類不吉利字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

▍7.喪事期間貼春聯

家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了。

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