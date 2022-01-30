新竹動物園驚見猩猩抓山羌狠甩砸地 網氣炸刷Google負評

一名女網友昨發文，表示到新竹動物園遊玩，竟看到一隻紅毛猩猩抓住山羌的後腿狠甩砸地，還拖著撞樹，山羌奮力逃脫後，走路明顯一跛一跛，其他遊客看了立即通知園方，但園方僅表示紅毛猩猩處於發情期，情緒比較暴躁，已暫時將紅毛猩猩和山羌分開。事件曝光，引發大批網友怒火，痛批園方不當混養，不僅新竹動物園的臉書粉專被留言灌爆，Google也被以一星評論。

原PO昨（29）日於論壇《Dcard》指出，第一次到新竹市立動物園遊玩，看到園內高人氣的紅毛猩猩和一群山羌在同一區飼養，未料意外撞見紅毛猩猩正抓著一隻山羌的後腿，使勁地甩動，還被拖著山羌撞樹，在地面來回拖行好幾次，其他的山羌只能眼睜睜地看著同伴被霸凌，直到紅毛猩猩鬆手，山羌才趕緊逃脫，但走路時身體明顯癱軟，腳還一跛一跛。

原PO本以為這樣就結束了，沒想到隔不到3分鐘的時間，紅毛猩猩又像發了狂似的，往山羌群衝去，隨機又再抓了一隻山羌，又用同樣的方式抓住山羌去撞樹，甚至從二樓高的地方，鬆手將山羌丟下去。

原PO看了心驚膽戰，認為動物都在動物園內，理應受到良好的照顧，其他在場遊客也都非常震驚，有人急忙通報園內管理員，「把不同的動物關在一起，造成動物受傷的情況，真的很令人擔心」。

原PO說，事後她和朋友有再打電話到動物園詢問狀況，園方表示已暫時將紅毛猩猩與山羌分開了，「希望動物園要正視這個問題，別再讓牠們同住，不想再看到有動物受到傷害了」。

貼文曝光後，引發大批網友討論，「太可怕了，山羌的腿應該被摔斷了吧」、「一起養也太扯了」、「太驚悚了吧」、「到底為什麼會把山羌跟猩猩放在一起」、「看了好氣」、「嚇死，好恐怖，動物園這樣太誇張了吧」；留言中有一名網友說，昨日去新竹動物園走到紅毛猩猩區時，有看到有醫生查看山羌的狀況，現場也有工作人員說紅毛猩猩最近進入發情期，所以比較暴躁。

另外，新竹動物園的臉書及google評論，都被網友灌爆，「請立即處理動物混養問題」、「為什麼要放任猩猩欺負山羌？」、「混養山羌和紅毛猩猩是在幹嘛？你各位管理員要不要一起住進去」。