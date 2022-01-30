納米比亞一家五口在吃完母親用親戚那取得的酸奶熬成的粥後，相繼嘔吐身亡。

非洲國家納米比亞一名婦人使用從親戚取得的酸奶煮粥，一家五口吃完後開始嘔吐，最後全家不幸身亡。

《納米比亞人》（The Namibian）報導，居住在納米比亞東部城市卡蒂馬穆利洛（Katima Mulilo）的67歲男子齊佐（Freddy Ziezo），22日從親友那取得2升的酸奶，他的妻子、43歲的瑪洛克瓦（Anna Malokwa）隔天用這些酸奶煮成麥片粥讓家人享用，沒想到包括3名子女在內一家五口吃完後開始嘔吐，送醫後幾日內相繼離世。

年紀最小的死者只有2歲，另有一對13歲的雙胞胎。

當地警方表示，目前正在等待實驗室結果確認死因。

不幸喪命的一家五口25日下葬，數百名哀悼者齊聚孔戈拉（Kongola）一處村落向5名死者致意，納米比亞性別平等、消除貧困暨社會福利部長西奧卡（Doreen Sioka）也到場，她在葬禮上表示，死者是社區的重要成員，他們的離世是重大損失。

數百名納米比亞人齊聚哀悼不幸身亡的一家五口。

Hundreds of mourners gathered at Mwanzi village in the Kongola constituency on Tuesday to pay their last respects to five family members who died last week after they consumed porridge with sour milk. https://t.co/XAudQx8aIr pic.twitter.com/Wzt6RW3Hok — The Namibian (@TheNamibian) January 27, 2022

家人表示，齊佐及瑪洛克瓦是一對恩愛、謙遜的夫妻，他們將對家庭的愛「延伸到整個社區」，尤其齊佐熱愛唱歌，是教會唱詩班成員，一對雙胞胎非常有愛心，而且才華洋溢。