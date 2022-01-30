納米比亞一家五口在吃完母親用親戚那取得的酸奶熬成的粥後，相繼嘔吐身亡。

非洲國家納米比亞一名婦人使用從親戚取得的酸奶煮粥，一家五口吃完後開始嘔吐，最後全家不幸身亡。

《納米比亞人》（The Namibian）報導，居住在納米比亞東部城市卡蒂馬穆利洛（Katima Mulilo）的67歲男子齊佐（Freddy Ziezo），22日從親友那取得2升的酸奶，他的妻子、43歲的瑪洛克瓦（Anna Malokwa）隔天用這些酸奶煮成麥片粥讓家人享用，沒想到包括3名子女在內一家五口吃完後開始嘔吐，送醫後幾日內相繼離世。

年紀最小的死者只有2歲，另有一對13歲的雙胞胎。

當地警方表示，目前正在等待實驗室結果確認死因。

不幸喪命的一家五口25日下葬，數百名哀悼者齊聚孔戈拉（Kongola）一處村落向5名死者致意，納米比亞性別平等、消除貧困暨社會福利部長西奧卡（Doreen Sioka）也到場，她在葬禮上表示，死者是社區的重要成員，他們的離世是重大損失。

數百名納米比亞人齊聚哀悼不幸身亡的一家五口。

家人表示，齊佐及瑪洛克瓦是一對恩愛、謙遜的夫妻，他們將對家庭的愛「延伸到整個社區」，尤其齊佐熱愛唱歌，是教會唱詩班成員，一對雙胞胎非常有愛心，而且才華洋溢。

文章來源：Four die after consuming sour milk
文章來源：Sour milk lab results awaited, five family members laid to rest

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