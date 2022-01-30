就算最近因為受傷沒法上場打球，勇士「追夢」卓雷蒙格林可沒閉上自己的嘴巴，反而是頻頻上節目放話，30日在雷迪克的節目中自爆，2016年夏天為何要放棄簽下頂薪續約，而是改簽金額較低的合約，「當時我只想我們可以簽下杜蘭特，我就別簽頂薪合約了。」

「當我在2016總冠軍賽遭到騎士淘汰那晚，我回家打電話給邁爾斯(勇士總管)，我問他自己要做什麼才能得到杜蘭特，」卓雷蒙格林表示，「因為我知道自己之前簽約金額不高，所以我必須續簽比較低薪的合約，我們才有機會得到杜蘭特。」

「我當時已經在考慮未來了，我們有機會簽下杜蘭特，我當時可以續約的最大金額是8500萬美元，經紀人問我續約多少錢，我才會滿意，」卓雷蒙格林表示，「我在紙上寫了82，他告訴我把這個數字圈起來，我也馬上圈了，經紀人就走了。」

事實上，卓雷蒙格林的決定是正確的，因為隨後勇士宣布簽下杜蘭特，震驚整個NBA聯盟，接著勇士連3年闖進總冠軍賽，更拿下兩次總冠軍，杜蘭特也包辦兩次總冠軍賽MVP，這支超級強隊直到2019年夏天杜蘭特跳槽籃網才告瓦解。