功夫皇帝李連杰與性感美女利智結婚多年，育有兩個學霸美女女兒，一家四口生活美滿，近年李連杰也常大方在社群網站秀恩愛。然而李連杰前妻黃秋燕的近況卻少為人知，最近「大陸第一美婦」宮雪花透過影片聊黃秋燕近況，指黃秋燕離婚獨自在洛杉磯生活，生活困苦沒錢買機票，也沒錢探望兩個女兒。

李連杰與前妻黃秋燕1987年結婚，3年後離婚，兩人育有兩女，再加上李連杰與利智所生兩個女兒，李連杰共有4個女兒。傳聞李連杰當年決定離婚後為了彌補將美國房產、女兒監護權都給了黃秋燕，但黃秋燕無法還完房貸，便將房子賣出，而李連杰為了修補和與黃秋燕所生的兩個女兒之間的父女關係，不僅砸錢送女兒去高級私立學校念書，也會抽空參加家長會，才獲得兩個女兒諒解。

李連杰曾分享一家四口合照。（圖／翻攝自jetli IG）

談到過去這段失敗婚姻，李連杰曾坦言年輕時不懂喜歡和愛的分別，跟前妻在一起到後期並不快樂，直到遇到利智才明白什麼是願意犧牲付出一切的真愛，「我愛她，我可以為她死，我可以為她不要名不要利」，而黃秋燕則說過陪伴李連杰練武20年，雖然夫妻生活平淡，但生活很開心，未料兩人緣分不夠，婚姻維持了3年多就告吹。

據《香港01》報導，宮雪花最近積極經營社群網站，最新上傳的內容聊到李連杰前妻黃秋燕，回憶某年曾在洛杉磯遇到黃秋燕，她邀黃秋燕來看自己的表演，卻被黃秋燕拒絕，黃秋燕透露自己在當美容師，當天有客人要接待，「她說：宮姐，我一共有3個客人，如果我來看妳的演出，推掉服務客人，我擔心她生氣以後不來找我，我就不能維持生計了」。

宮雪花說，當時聽到黃秋燕這麼說忍不住眼眶泛紅，因為李連杰當時人氣正旺，但前妻黃秋燕卻生活困頓，宮雪花接著又追問黃秋燕有沒有回去探望女兒？對方坦言現在兩手空空，沒錢買機票也不敢離開洛杉磯，無奈說：「如果我回去1、2個月，回來找不到新工作就不能生存了」。