過新年穿新衣，台中科博館的熱門展品「機械暴龍」也於春節期間穿上新制服，呈現另一種風格。（科博館提供／林欣儀台中傳真）

過新年要穿新衣，但國立自然科學博物館熱門展品「機械暴龍」，從開館至今已36年從未穿新衣，配合科博館員工元旦起換新制服，暴龍也特別穿上新衣、更具親切感。此外，因應民眾走春，科博館所屬的鳳凰谷鳥園、921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區，都紛紛開啟迎春模式。

還記得位於科博館生命科學廳一樓、高達7公尺的大暴龍嗎？牠是每位到科博館孩子的最愛，更是館內熱門展品之一，館方表示，以往暴龍從未穿衣，為了讓牠以全新面貌迎接虎年到來，配合館內員工制服換裝，也特別為暴龍量身打造新依。

穿上灰色格紋背心的暴龍增添了些文質彬彬，有網友看到換新裝的暴龍，大呼「好酷」、「好親切」。但館方說，暴龍穿新衣的造型將只維持到農曆春節期間，2月6日就會幫牠脫下制服、回歸原貌，呼籲想留下制服暴龍形象的民眾把握機會參觀。

配合春節連假，科博館太空劇場也推出日本與法國合作拍攝的新片「飛翔的恐龍（Feathered Dino） 」，透過栩栩如生的動畫影像，帶領民眾了解恐龍的演變、恐龍與現存鳥類的關聯等奧祕，且即日起至8月底前購買太空劇場或立體劇場門票，還可免費暢遊展場。

此外，科博館所屬的鳳凰谷鳥園迎新春，將從大年初一至初五推出「鳳凰報喜迎新春」贈禮活動，限量贈送新年小吊飾；車籠埔斷層保存園區則有「搶紅包大對抗」活動，只要參加科普問答過關斬將，即有機會抽中紅包；另921地震教育園區也推出「新春限定跨界福袋」，僅初一至初五下午限時限量販售。

科博館表示，配合新年除舊布新，921地震教育園區使用近20年的大公廁也閃亮變身，內部增設無障礙廁所、親子廁所、烘手機，並有兒童專用洗手台、安全座椅及馬桶，將於開春啟用。