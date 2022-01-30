凍漲令鬧出全台雞蛋荒！ 趙少康痛批政府無能：連蛋都解決不了「真是很混蛋」

近日出現嚴重缺蛋危機，全台鬧「蛋荒」，北部甚至出現民眾排隊搶購雞蛋的現象，還有經驗餐飲的小店家根本叫不到蛋，苦不堪言。

原本一籃20斤的雞蛋，從原本6、700元漲到800多元，而市場、雜貨店散裝的雞蛋，也漲到每斤45元，且還限量購買，量販店、賣場更是一蛋難求，貨架上的雞蛋全被掃空。

實際訪問經營餐飲業的小店家，老闆說根本叫不到雞蛋，只能自己的市場、雜貨店找蛋，大感無奈，因為很多餐點都需要用到蛋，且為了過年假期已經準備很多食材，臨時改菜單也很傷腦筋，只能苦笑，實在不知道怎麼辦。

為此，資深媒體人趙少康也多次在臉書發文批評，「連雞蛋都買不到 什麼樣的無能政府！」以前排隊買口罩，現在竟要排隊買鷄蛋，且過年前本就要忙著辦年貨、大掃除，現在竟然還要勞師動眾排雞蛋，真是大有為的政府。

國民黨立委洪孟楷也說，「哪裡買得到雞蛋？」已經變成民眾之間的問候語，物價通膨蛋價飆漲民眾早就抱怨連連，農委會告訴民眾超市一定買得到，結果最近媒體天天「蛋已售完」、「補貨不及」、民眾抱怨買不到雞蛋的聲音，他質疑，什麼樣政府會讓民眾要過年卻連雞蛋都買不到？

農委會畜牧處處長張經緯則表示，目前預估小年夜、除夕消費需求仍暢旺，因此每天90萬顆的雞蛋的調度，仍會持續至除夕，大年初一後消費需求則會回穩，年節後則會啟動進口雞蛋措施，初步已會從澳洲進口雞蛋，也持續與日方討論，美國則因為船期較久，仍待後續接洽，進口的雞蛋不會至一般通路，而是還給遭調度雞蛋的加工業者。此外，也希望2月底雞蛋調動能達到平衡，若要達到價格平穩，則要待母雞更新，推估要到清明節前後才能完成。