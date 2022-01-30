很多人過年會買刮刮樂試手氣，一名女網友日前買刮刮樂後想起「在貓頭上繞3圈」會中獎的都市傳說，好奇測試一下結果真的中2000元，接著繼續抽網購平台紅包，想不到抓著貓繞3圈之後又再中8000元，她又驚又喜大喊「原來都市傳說都是真的」。

這名網友日前在Dcard表示，自己平時都沒有什麼偏財運，沒中過大獎，但這次買刮刮樂後照著都市傳說，在自家的貓頭上繞3圈再刮竟然就中2000元，爽到翻掉。趁著鴻運當頭，原PO把所有抽獎活動都抽一下，結果連抽3次都沒中，但就在她把貓抓來繞3圈之後，神奇的事發生了，下秒抽中網購平台8000元紅包，讓她不敢相信自己能連中2次。

原PO表示，以前去廟裡拜拜、求開運符、放五色錢等都沒用，這下真的養到招財貓了，「今年果然是貓科年，真的太爽」。

對此，網友紛紛留言：「我也有在我家貓咪頭上繞3圈，刮刮樂也有中獎」、「我是刮500中5000，嚇死」、「今年是虎年！貓咪也是虎」、「別人家的貓總是不會讓我失望」，還有人超羨慕想跟原PO借貓招財，「有中就好！你家的貓貓可以先借我一下嗎？」、「原來都市傳說是真的，年後想養」。