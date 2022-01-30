安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉昨(29日)驚傳因捲入周焯華非法經營賭場案被捕，今上午10時澳門警方開記者會證實逮捕了陳姓、蔡姓兩位嫌犯，但兩人在拘捕期間一度拒絕合作，兩人最終因涉嫌非法經營賭博、洗黑錢等罪名遭捕，陳嫌與操控集團非法經營網上賭博有關，而蔡嫌則是協助陳嫌進行相關活動，過程中警方查獲410萬，之後會將兩人送往檢察院，而安以軒公司表示不作回應。

根據《香港01》報導，去年11月太陽城集團前主席周焯華（洗米華）因涉及在大陸非法開賭場，被被溫州檢察院批准並於澳門被捕，查閱起訴書後發現除了太陽城外，陳榮煉旗下的德晉集團等其他幾家公司也捲入，而周焯華旗下事業生意範圍廣泛，在香港於菲律賓有4家上市公司，包括太陽城集團、凱升、太陽娛樂、及位在菲律賓的SunTrust Home Developers，但周焯華遭逮後，已火速低調辭去公司職位。

安以軒對於陳榮煉疑似被捕傳聞暫無正式回應。（圖／翻攝自安以軒微博）

而陳榮煉旗下的德晉集團成立於2007年，是當地的博彩中介人之一，去年貴賓廳轉碼數更超過周焯華所擁的太陽城，陳榮煉不只是集團主席、執行董事，也是福建省縣級晉江市的政協委員，消息爆發後，德晉集團的官網、官方臉書都已經停止運作，太太安以軒的微博停留在本月13日，未對此說明，而她的經紀公司對此回應《三立新聞網》：「藝人私事不作回應，謝謝。」

周焯華（右）去年因捲入非法經營賭場案被捕。（圖／翻攝自heidi.honey IG）

港媒進一步指出，2003年開放到香港、澳門自由行後，澳門賭場的營運收入便開始歷年上升，2013年創下3607億澳門幣（約1.2兆台幣），但隔年2014年當地政府便開始立法嚴守資金外流，之後澳門賭場業的營業額便連年下降，2019年新華社旗下的《經濟參考報》發文形容賭場大亨周焯華是「最大罌粟花」，當時周焯華便大動作開記者會自清撕標籤，澄清公司完全合乎法規，在政府監管下運作，絕無非法勾當，但去年還是傳出涉及不法賭博遭當局逮捕，目前不知去向。