虎年到，鶯歌陶瓷博物館初二至初六（2月2日至2月6日）推出「2022虎虎生風－陶博館寒假暨春節活動」，天天推出走春活動，初二開館發放限量特製福虎彩繪公仔，初二到初六推出「虎年大集闖關趣」，初三到初六新春表演「虎趣秀秀」，可看可玩可共學，歡迎全家大小一同前來陶博館過新年。

陶博館館長張啟文表示，這兩年因為疫情影響出外遊子與家人相聚的時間，也因此格外珍惜春節的團聚，許多人都利用年假，精心安排適合闔家大小出遊的特殊行程。為此，陶博館特別推出虎氣滿滿的春節活動，多項開發創意想像力以及闔家同賞的展覽及表演活動，讓大家新年用威勇的虎氣，安度疫情生活。

陶博館除夕（1月31日）及初一（2月1日）休館，初二（2月2日）開館前168名入館民眾，將收到討喜可愛的特製福虎彩繪禮，可彩繪新年開運小虎。入館大廳展示藝術家莊普、李錫奇、黃文暉 、黃小燕、賴九岑、龎銚及義大利插畫家朱里安諾（Giuliano Ferri）8位藝術家創作的「大感動虎」，每隻都有不同寓意，虎虎生風，為疫情下的日常生活加油祈福。

此外，初二到初六（2月2日至2月6日）天天都有「虎年大集闖關趣」，民眾跟著闖關卡的指引在陶瓷藝術園區及常設展區找尋可愛的貓科動物創作，完成集章及彩繪任務後，就能獲得可愛的福虎口罩。初三、初四兩天的下午2時推出「虎趣秀秀」雜耍表演，人氣「魔術先生—小魔」帶來逗趣魔術脫口秀；初五到初六由「氣旅人生MR.香蕉」的歡樂氣球秀，賀歲新年。

陶博館文化商品店「陶品集」也同步推出新春好康優惠「虎年新春—喜慶拿好禮」活動，初二到初六單筆消費滿1000元，即可獲得1次抽福袋的機會，更多的活動及詳細資訊可上陶博館官方網站http：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https：／／www.facebook.com／YCMuseum查詢。