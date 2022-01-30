繼太陽城集團前主席周焯華（洗米華），去年11月被澳門司警拘捕後，據悉，澳門司警日前再拘捕多兩人，其中1人就是藝人安以軒老公、德晉集團主席陳榮煉；澳門警方今早在記者會上表示，「本月28日在新口岸區拘捕一名49歲陳姓疑犯及34歲蔡姓疑犯，涉嫌非法經營賭博、洗黑錢，但兩人在查問期間拒絕合作」。

根據香港媒體《01》29日報導，陳榮煉的德晉集團是澳門博彩的中介人，去(2021)年起貴賓廳轉碼數已超越「洗米華」（周焯華）的「太陽城」，規模龐大。德晉集團的官網、臉書今已經無法登入，而大陸檢察院的起訴書中，多宗案件都涉及德晉集團。

針對外傳陳榮煉被捕訊息，據香港媒體《01》今報導，澳門司警局發言人今天上午10點開記者表示，「本月28日在新口岸區拘捕一名49歲陳姓疑犯及34歲蔡姓疑犯，涉嫌非法經營賭博、洗黑錢，但兩人在查問期間拒絕合作」。澳門司警相信，這次案件與去年11月的洗米華案為同一案件。