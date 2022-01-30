竹北市一對40多歲夫妻，1月22日下午2時許，開車經過嘉興路上的財鑫彩券行，分別買一張500元和「2000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到一舉刮中首個200萬加BMW休旅車的幸運大獎，新年就有好彩頭，彩券行掛出紅色布條慶賀。

彩券行的安小姐說，這對夫妻確定是住在竹北，但應該不是竹科人，22日下午2時許，夫妻倆看到彩券行掛了很多促銷刮刮樂的彩帶，就把車停到前方路邊來買刮刮樂，但她沒看到這對夫妻開什麼車。

「這的是運氣超好！」高小姐說，這對夫妻平常不太買彩券各買了一張500元及 「2000萬超級紅包」刮刮樂，500元刮刮樂馬上刮中5000元，2人很高興接著刮下一張，沒想到幸運刮中貳獎200萬加BMW休旅車。

高小姐說，這對夫妻應該很少買刮刮樂， 刮完後請店家幫忙對獎確認，得知刮中大獎時說「是喔？那這張是中了多少錢？」接著詢問領獎及兌獎期限，2人離開時緊握雙手，好像依聽到他們說「那台車開了那久了，剛好可以換了！」

記者到現場拍照採訪時，1位要進店買彩券的婦人說，「我認識這對夫妻，就住在附近，但不能告訴你名字，他們夫妻倆平時都不會買彩券，當天不知為何突然興起進店買刮刮樂，中獎時我剛好在場，真的是太幸運了！」