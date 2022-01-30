今（30）日是小年夜，總統蔡英文上午9點親赴台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運狀況並聽取簡報，最後致贈雙鐵、高公局等交通單位加菜金及福袋。蔡英文說，很高興各運輸單位已經注意到且正在加強清消頻率和作為，也希望大家持續做好。

台鐵局長杜微簡報時說明，今年春節假期9天，包含節前節後，台鐵共12天疏運日，到目前為止疏運都非常順利。台鐵春節期間要載運6百萬以上人次，平均每天51萬，最高峰是年初三有65.2萬。這次運能非常充足，重點疏運措施方面加班車提供總座位數21萬，創歷史新高，運能主要投入東部和南迴，西部則由高鐵負責。

杜微說，今年春節疏運投入新購車輛，包括EMU3000城際列車投入5個編組、EMU900區間快車投入13個編組；另外也提供其他編組加開多種優惠措施，包括復興號、紅眼列車、大專生返鄉專車等。營運管制和應變措施方面，今年除了局本部管制中心，還新成立北中南東4個地區協調中心；為了確保安全，沿線工程單位春節期間一律停工。防疫方面，除了加強宣導，進站測體溫、戴口罩、實聯制、車上禁止飲食，員工上班每天自我健康檢測，工作人員分艙分流計畫也可隨時啟動，車站清消也已經提高到三級警戒，尤其長途列車都加強段間清消。

高鐵公司董事長江耀宗表示，延續2017年、2021年以來，今天是總統第3度在春節期間給公股民營的高鐵同仁打氣。過去也感謝總統特別關心台灣高鐵財務狀況並多次詢問，高鐵公司2016到2020年，每年都有適當稅後盈餘也發放股東股利，也提撥相當數額的超額盈餘給平穩專戶。2021年確實比較辛苦，但雖然艱困，台灣高鐵去年仍提供安全營運和優質服務。

今年春節高鐵34組列車全數投入營運，共提供2179班次，包括加開463班次，年初三、年初四尖峰日分別是208車次、215車次，疏運期間提供213萬人次的運能。防疫措施包括簡訊實聯制、車廂內禁止飲食、全程戴口罩，車站清消每小時1次，列車行進時，玄關門及廁所把手等都加強清消，每個班次抵達端點加強清消，每天收班時用1000PPM漂白水清消。

高公局局長趙興華表示，國道疏運重點在初一到初五，南下尖峰是初一到初三，北上是初三到初五。今天早上除了國5車較多之外，其他國道車速有65公里以上。

交通部長王國材表示，今年春節雙鐵分別加開400多次列車，台鐵東部也增加EMU3000和EMU900疏運。春節9天連假，1月29日起他和交通部幾位次長都赴陸海空運輸場站視察，期待能提供好的服務，讓國人順利返鄉。

蔡英文表示，春節年假是民眾探親訪友的日子，也是雙鐵、公路及各個運輸單位最忙碌時刻，今年春節9天，雙鐵都加開，量能都提升，運輸也都暢順，感謝大家努力，大家都辛苦了。

蔡英文說，剛剛簡報中也提到防疫作為，面對疫情，疏運防疫是重中之重，請各交通運輸單位的同仁務必全力落實各項措施，包括進出實聯制、車廂及月台環境清消頻率等，每項工作都要確實做到最好，守護旅客的健康。很高興簡報也聽到各單位注意到且正在加強清消頻率和作為，也希望大家持續做好。她並提醒交通第一線為民服務同仁之餘，也要注意自身健康，盡可能去打疫苗，一起提升保護力。