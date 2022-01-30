北市訂定「戶外教育安全指引」。（北市教育局提供／楊亞璇台北傳真）

虎豹潭事件釀4學童、2家長身亡。為避免憾事再發生，台北市教育局委請台北市學校環境教育中心，針對五項常見的戶外活動登山、露營、溯溪、自行車、獨木舟，編訂「台北市學校戶外教育安全指引」，以提升親師生戶外活動安全意識，可於教育局網站下載。（https：／／reurl.cc／mGynvG）

教育局指出，戶外教育安全指引各編章分別從「行前規畫」、「活動中注意事項」及「緊急事件處理」三個面向，歸納所需要具備的安全觀念，並蒐集相關網站，提供親師生運用。

例如露營篇，於行前規畫提醒從事露營活動要攜帶易保存及烹調食材、保暖衣物、帳篷設備、個人藥品及急救箱等必要裝備，有關場域選擇，可至交通部觀光局露營區資訊查詢專區查詢合格的露營場，行前要再確認身體狀況、近期天候跟露營地區的環境變化等；活動中注意事項包含營區規畫，如在堅硬平坦的地方搭帳、安全飲食如注意飲食衛生、用火安全、無痕山林如不留下垃圾等。

緊急事件處理包含蜂蟲螫咬之處理、災害發生應立即離開危險環境，以及立即通報相關單位等；另外安全指引也整理對於幼兒活動的安全提醒，提供家長參考，讓學齡前幼兒也能夠安全的進行戶外活動。

教育局說，近來戶外教育已形成新的學習風潮，讓學生走出教室，將學習與生活結合，提高學生學習興趣與效果，加上由業者提供服務的體驗經濟活動盛行，此類活動也存在潛在風險，因此除了讓學生學習「安全」課題，學會風險評估、自我保護等素養，輔以提升教師、家長對於戶外活動之安全及風險管理評估意識，讓安全落實於生活中。

適逢寒假過年期間，教育局再次提醒，如從事戶外活動請務必留意安全，以防疫優先為前提，務必遵守相關防疫措施，持續加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣等，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所等，做好自主健康管理，共同守護你我安全。