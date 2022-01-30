新北市文化局初五邀請街頭藝人曾熯明於斬龍山遺址文化公園進行德國手搖管風琴演奏，吸引大小朋友同樂。（新北市文化局提供）

春節出遊，新北市文化局邀請民眾到市定古蹟「板橋放送所」及「斬龍山遺址文化公園」走春趣，體驗熱鬧好玩的藝文活動！文化局長龔雅雯表示，板橋放送所先前由於修復經費尚未到位，2019年首先開放戶外園區供公眾使用，2021年進行第2期修復工程，預計今年7月完工、明年6月全區開放，未來園區將結合科技、藝術、文化及想像力，讓民眾認識古蹟。

持續活化古蹟園區，板橋放送所春節舉辦應景活動，初二（2月2日）、初三（2月3日）及初六（2月6日）為「台灣威武五家龍獅總會」龍獅藝術及「沐寧相聲說演坊」進行演出，賀歲相聲熱鬧迎春；初三至初五，邀請到台北藝術大學美術系兼任講師林仁信老師，透過凸版轉印、型紙孔版及雕版印刷等技巧，帶領民眾進入版畫DIY世界。另外，陳秀𢘭老師將舉辦2場捏麵人DIY課程，以虎年為主題，融合新春元素做出多種變化造型，為新的一年帶來滿滿的福氣及祝福。

而鄰近捷運土城站步行約10多分鐘的斬龍山遺址文化公園，在斬龍山考古遺址歷經捷運開發、土城醫院興建等過程後，以遺址公園的形式保存下來，為見證考古遺址與都市發展的重要場域。文化局初五（2月5日）將邀請街頭藝人曾熯明進行德國手搖管風琴演奏，初六（2月6日）則由街頭藝人林士淳進行街頭魔術與造型氣球演出，近距離與大、小朋友開心互動，為虎年走春增添熱鬧氛圍。