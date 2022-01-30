春節出遊，新北市文化局邀請民眾到市定古蹟「板橋放送所」及「斬龍山遺址文化公園」走春趣，體驗熱鬧好玩的藝文活動！文化局長龔雅雯表示，板橋放送所先前由於修復經費尚未到位，2019年首先開放戶外園區供公眾使用，2021年進行第2期修復工程，預計今年7月完工、明年6月全區開放，未來園區將結合科技、藝術、文化及想像力，讓民眾認識古蹟。
持續活化古蹟園區，板橋放送所春節舉辦應景活動，初二（2月2日）、初三（2月3日）及初六（2月6日）為「台灣威武五家龍獅總會」龍獅藝術及「沐寧相聲說演坊」進行演出，賀歲相聲熱鬧迎春；初三至初五，邀請到台北藝術大學美術系兼任講師林仁信老師，透過凸版轉印、型紙孔版及雕版印刷等技巧，帶領民眾進入版畫DIY世界。另外，陳秀𢘭老師將舉辦2場捏麵人DIY課程，以虎年為主題，融合新春元素做出多種變化造型，為新的一年帶來滿滿的福氣及祝福。
而鄰近捷運土城站步行約10多分鐘的斬龍山遺址文化公園，在斬龍山考古遺址歷經捷運開發、土城醫院興建等過程後，以遺址公園的形式保存下來，為見證考古遺址與都市發展的重要場域。文化局初五（2月5日）將邀請街頭藝人曾熯明進行德國手搖管風琴演奏，初六（2月6日）則由街頭藝人林士淳進行街頭魔術與造型氣球演出，近距離與大、小朋友開心互動，為虎年走春增添熱鬧氛圍。
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