大陸國家統計局今(30)日公布2022年1月製造業採購經理指數(PMI)、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.1％、51.1％和51.0％，均保持在擴張區間，但低於上月0.2、1.6和1.2個百分點。

大陸國家統計局分析指出，1月製造業採購經理指數擴張放緩。1月部分製造行業進入傳統生產淡季，加上近期市場需求放緩，製造業擴張力度有所減弱。

1月製造業PMI數據透露幾個特點，第一，生產持續擴張。生產指數為50.9％，連續3個月高於臨界點，但比上月下降0.5個百分點，製造業生產擴張步伐有所放慢。

從行業情況看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品等與春節假日消費相關的行業生產指數高於52.0％，生產保持較快增長。同時，為滿足近期生產需要，節前企業積極備貨，採購量指數繼續高於臨界點，尤其是黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業採購量指數和原材料庫存指數均升至擴張區間，企業採購力度明顯加大，主要原材料庫存量較上月上升。

二是需求仍顯不足。新訂單指數為49.3％，比上月下降0.4個百分點，繼續位於收縮區間，製造業市場需求持續偏弱。從行業情況看，紡織、化學纖維及橡膠塑膠製品、專用設備等行業新訂單指數低於46.0％，連續位於收縮區間，行業增長動能不足；但食品及酒飲料精製茶、醫藥等行業繼續處於擴張區間，高於製造業總體，行業市場需求保持上升。

三是價格指數同步回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為56.4％和50.9％，高於上月8.3和5.4個百分點，重回擴張區間，製造業市場價格總體水準較上月上漲。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數均升至60.0％以上高位區間，相關行業原材料採購價格和產品銷售價格明顯上漲。

四是大型企業景氣水準穩中有升。大型企業PMI為51.6％，高於上月0.3個百分點，景氣水準連續兩個月回升；中型企業PMI為50.5％，低於上月0.8個百分點，仍高於臨界點，繼續保持擴張；小型企業PMI為46.0％，低於上月0.5個百分點，降至近期低點，顯示小型企業生產經營壓力較大，發展態勢持續偏弱。

五是企業預期有所改善。生產經營活動預期指數為57.5％，高於上月3.2個百分點，製造業企業信心有所回升。從行業情況看，調查的21個行業中，19個行業生產經營活動預期指數位於景氣區間，特別是通用設備、汽車、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數位元於60.0％以上高位景氣區間，相關行業企業對近期市場發展前景較為樂觀。