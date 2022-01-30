美式足球巨星湯姆布雷迪（Tom Brady）傳言要退役了，職業美式足球聯盟NFL官網30日報導，海盜隊在季後賽失利之後，44歲的布雷迪可能選擇高掛球鞋。布雷迪奮戰了22個球季，7次超級盃冠軍、3度聯盟MVP、5次超級盃MVP、15次入選明星賽，被公認是北美職業體壇最偉大的球星之一，足以並肩「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）、已故拳王穆罕默德阿里（Muhammad Ali）。

雖然布雷迪還沒有明說，但NFL官方推特與海盜隊友都已獻上祝福。布雷迪效力的坦帕灣海盜隊在24日的分區賽敗給洛杉磯公羊，即使如此，布雷迪在任何時候退役都不會動搖他的偉大地位。

布雷迪擔任進攻組最重要的四分衛，生涯例行賽傳球84520碼、傳球成功7263次、傳球達陣624次皆是史上第一，他在季後賽的各項傳球紀錄幾乎是第2名的兩倍之多。

相較於喬丹（選秀探花）、阿里（奧運金牌）的輝煌出身，布雷迪的起點非常低，球探當初不看好他，結果他只在2000年選秀會第6輪（第199順位）被選上。布雷迪失望的哭出來，自覺無顏面對家人，同時他也感謝新英格蘭愛國者隊選上他，否則他就要去當保險業務員了。結果證明這是愛國者隊史最明智的一次選擇，布雷迪首季只是3號替補，第2季他就擠上先發入選明星賽，幫助愛國者奪下超級盃冠軍。

布雷迪曾說，當他發現自己很爛的時候就會退休，然而他2021球季仍以44歲之齡繳出MVP等級的表現，他其實是有本錢再打下去的。