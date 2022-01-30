北京冬奧2月4日登場在即，但北京新冠疫情卻燒不盡，官方通報當地新增20例本土確診，比前一天還多增了15例。

據大陸國家衛健委今日通報，29日大陸新增新冠本土感染54例，又以即將舉行冬奧的首都北京20例最多，豐台區13例、大興區4例、朝陽區2例、西城區1例。

另外，浙江19例，均在杭州市；黑龍江8例；天津4例；河南2例；雲南1例。

至於境外移入病例則有27例。

當地官方要求，北京市疫情防控處於關鍵時刻，提醒廣大市民朋友，要切實提高防控意識，履行防疫責任，收到提示的風險人員，應立即報告社區，配合集中隔離、居家隔離、核酸檢測等各項防控措施。在核酸檢測結果未出之前，自覺做到不聚集、不串門、不離京。

路透29日報導，北京冬奧上周五的病毒檢測中有19名運動員和官員呈陽性，比周四的新增病例大幅度增加。

主辦方警告說，未來幾天，新增病例數目可能還會增加。