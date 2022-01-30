眼見堅持不打疫苗的籃網明星後衛厄文「鑽漏洞」在30日作客出戰勇士，勇士隨隊記者克羅佛不禁發文痛批舊金山政府雙重標準，因為舊金山跟紐約同樣施行主場球員只要不打疫苗就不能上場規定，卻偏偏沒有禁止客場球員不打疫苗不可上場，才讓厄文今天可以出賽。

「我看到當地官員受訪時表示，厄文不該得到豁免權，」克羅佛表示，「就像公車司機或消防員被告知，除非他們打了疫苗，否則不能上班，你卻看到籃球員按照另一套規則打球，這會讓他們在這種雙重標準下變得玩世不恭，無法理解舊金山為何讓厄文上場。」

舊金山與紐約都實施相當嚴厲的防疫政策，這也造成厄文目前只能在客場打球，主場卻不能上場，沒想到根據舊金山當前規定，作客來到舊金山打球的厄文，只需出示48小時以內的核酸檢測陰性證明，除比賽時間以外都要佩戴口罩，且跟觀眾保持6英呎距離即可。

其實這種雙重標準，對於勇士前鋒威金斯來說也很不公平，他在去年季前訓練營期間，一度也拒絕接受疫苗接種，隨後無法抵擋外界抨擊，還是決定接種了疫苗，如今看到厄文可在自家主場暢行無阻，威金斯內心勢必相當不爽，因為這確實是雙重標準。