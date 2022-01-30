今天是農曆春節連續假期第2天，花蓮地區雨勢停歇，蘇花路廊上午全線順暢，維持每小時約800輛次的交通量，公路總局統計，截至上午10時，宜蘭往花蓮南下方向車流量約6000輛，花蓮往宜蘭北上方向則逾800輛，預估蘇花路廊整天南下車流量尚餘8000輛。

公路總局第四區養護工程處指出，蘇花路廊今上午持續維持每小時700至800輛的交通量，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下方向車流量為5965輛，花蓮往宜蘭北上方向則為819輛，上午8時南下車流量達最高峰，每小時808輛。

旅行時間部分，公路總局第四區養護工程處表示，目前蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約77分鐘，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約76分鐘，上午時段蘇花路廊全線順暢，預估今日南下車流尚餘7935輛。

儘管往花蓮方向車流順暢，轄區位在花蓮最北端的新城警分局仍不敢掉以輕心，一早仍派員前往崇德管制站視察車潮，截至上午10時許，南北雙向車流以南下車流稍多，不過南北車速均能維持50公里以上，行車秩序良好，交通順暢。

新城警分局表示，據南澳交控中心統計台9線車流量，今凌晨0時至上午10時，往花蓮南下方向共5039輛，往宜蘭北上方向則是822輛。

由於年關將至，蘇花路廊南來北往旅次活絡，公路總局第四區養護工程處交控中心也將依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，協同現場警力指揮疏導，運用隧道廣播與標誌車引導用路人提升速度增加疏解率，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊，請用路人配合現場員警指揮保持耐心循序漸進。