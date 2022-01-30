大陸國家統計局今(30)日公佈的1月非製造業商務活動指數(NMI)為51.1％，比上月下降1.6個百分點，高於臨界點，非製造業總體繼續保持擴張，但步伐有所放慢。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，服務業恢復有所放緩。近期，大陸國內疫情散發波及省分較多，服務業商務活動指數降至50.3％，低於上月1.7個百分點，為近5個月低點。

從行業情況看，各行業走勢呈現明顯差異。其中，貨幣金融服務商務活動指數位元於60.0％以上高位景氣區間，近期降準、降息等一系列支援實體經濟發展的貨幣政策落地實施，相關金融機構業務總量較快增長；零售業商務活動指數較上月上升5.5個百分點至擴張區間，假日消費帶動效應較為明顯。同時，受疫情反覆等影響，鐵路運輸、道路運輸、水上運輸、郵政等行業商務活動指數降至臨界點以下，行業景氣水準回落；涉及接觸性消費的住宿、居民服務等行業商務活動指數位於45.0％以下低位區間，表明在居民消費意願減弱影響下行業業務量減少。

從市場需求看，服務業新訂單指數為46.8％，比上月下降1.4個百分點，反映近期服務業市場需求偏弱。

建築業景氣季節性回落。受雨雪天氣及春節臨近工人陸續返鄉等影響，建築業施工進度繼續放緩。建築業商務活動指數為55.4％，比上月下降0.9個百分點；從業人員指數為49.2％，降至臨界點以下。從市場預期看，業務活動預期指數為64.4％，較上月有明顯回升，表明建築業企業對節後生產經營預期較為樂觀。

1月綜合PMI產出指數為51.0％，低於上月1.2個百分點，表明大陸企業生產經營活動延續擴張態勢，但活躍度有所下降。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為50.9％和51.1％。