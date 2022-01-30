臉書《台灣交通老實說》查Google地圖，發現盆栽佔用人行道至少10年，長成森林。（臉書《台灣交通老實說》）

台灣隨處可見民眾用盆栽、私人物品等佔用道路、人行道，這「台灣奇景」到底有多誇張？臉書粉絲團《台灣交通老實說 The truth about Taiwan traffic》披露，運用Google地圖一查，清楚可見佔用狀況10年起跳，小盆栽長成「人行道亞馬遜森林」，引發熱議。

《台灣交通老實說 The truth about Taiwan traffic》臉書分享照片並感嘆：「台灣，一個致力於使用公共空間，進行私人綠化，降低暖化，減碳愛地球的民族。」，表示一直好奇養成「人行道森林」要多久，於是運用google地圖時光回朔功能查詢，一查嚇一跳，原來早在10年前就已經萌芽。

該粉絲團分享google地圖截圖，顯示高雄市三民區一處道路，行道樹周邊被擺放各種植物，從2009年到2019年，小植物長成一片森林，並強調這「絕對不是個案」、「10年前如果好好執法，會有今天無法收拾的場面嗎？」。

該粉絲團直言：「當你以為勸導有用，羞恥心可以讓人自律，但實際上，唯有罰單的強制力，才能修正錯誤行為。開1次不聽，開200次總會聽。勸導代替懲罰，完全是自我安慰的過程，看起來是在解決問題，但問題不會被解決。」。

不少網友也熱烈分享各地的人行道森林照片，並回應：「還有種菜的呢」、「這人禽味濃到隨時都會有猴子從樹上跳下來」、「沒有法治觀念！尤其要選票時就開始理盲濫情！」、「違規應該勸導，遇到檢舉人應該打罵，就是這麼有人情味」、「他們被檢舉就只會說沒人走，阿就被你們霸佔誰要走」、「阿嬤不只照顧自己的樹，連行道樹都有照顧」。