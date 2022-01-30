除夕至初三（1月31日至2月3日），新北市大部分醫院門診服務暫停；初四（2月4日）起，各醫院陸續恢復平時門診開設，初六（2月6日）適逢週日，新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時正常作業。另考量近期國內寒流來襲氣溫遽降，春節期間聚會增加，恐提高流感傳播風險，衛生局協調轄內醫院增設「類流感特別門診」，除夕到初五（1月31日至2月5日）都有門診，與新北市724家合約院所簽約，提供公費抗病毒藥劑。

衛生局指出，除夕至初三，各家醫院門診開設情形變動較大，多數醫院門診暫停開放，不過除夕上午，仁愛醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院等10家醫院仍開設部分門診；初一上午，淡水馬偕醫院、臺大金山分院、衛生福利部臺北醫院及樂生療養院等4家醫院持續提供部分門診服務；初二上午，新北市立土城醫院開始提供服務，共計5家醫院開放部分門診；初三上午，各家醫院陸續開放，包含新北市立聯合醫院等，共10家醫院恢復部分門診開設。民眾連假期間如有就醫需求，可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁（網址https：／／www.nhi.gov.tw／QueryN／Query14.aspx）。

衛生局建議，連假期間外出應保持社交距離，減少出入人多擁擠的場所，並提醒民眾做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩，共同落實防疫工作。另外，年節飲食要掌握吃巧、吃好、吃健康原則，避免暴飲暴食，並維持規律運動習慣，以免過完年體重也跟著增加。