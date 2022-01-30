蔡總統日前出席「七海園區暨前總統蔣經國圖書館」開幕典禮時，表達蔣堅定保台的立場，引發討論。民進黨立院黨團總召柯建銘今日於臉書質問，相較之下，不知道前總統馬英九是否敢走進義光教會或鄭南榕紀念館？

40年前發生震驚全台的林宅血案，該宅如今已改成基督教長老教會義光教會。鄭南榕多年前因主張百分之百言論自由，並主張台獨，後被傳喚時拒絕被警方拘捕，因此於自由時代雜誌社自焚而過世，而該址如今也改為鄭南榕紀念館。

柯建銘指出，大清開國皇帝努爾哈赤的先祖，是被明軍所殺，但清朝康熙皇帝6次南巡江南，卻也多次祭拜明朝明太祖朱元璋陵墓。

柯建銘說，蔡總統日前以總統身分及高度到七海園區，國民黨冷嘲熱諷，是否因為害怕蔣經國牌被搶走？民進黨內部也有異見，自己並不願做如是觀。但要問，是否有機會看到馬英九走進義光教會或鄭南榕紀念館？

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