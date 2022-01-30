民眾黨新北市第六選區議員提名人林致兵及桃園第一選區議員提名人陳品杰日前遭爆曾有酒駕紀錄，引起各界關注。資深媒體人黃揚明今（30）日再度於臉書爆料，指出民眾黨的提名人除了有酒駕紀錄外，還有人涉及恐嚇、詐欺及偽造文書等問題。

黃揚明在臉書上爆料，被提名參選雲林縣第三選區議員的陳乙辰，2012年曾與一位何姓主嫌及他的李姓友人，前往苗栗某礦業公司礦區辦公室恐嚇該公司負責人，在2014年遭雲林地院依共同犯恐嚇危害安全罪判刑。

除此之外，黃揚明表示，另一位被民眾黨提名參選新北市第九選區議員的張凱鈞，2018年以無黨籍身份參選台北市第六選區議員時，就曾被爆料涉及詐欺及偽造文書，雖然詐欺的部分他還沒查到結果，但原名張凱勛的張凱鈞在就讀國防大學時，被國防部選派到英國進修博士學位，卻浮報學費相關文件，最終在2020年遭桃園地院判處有罪，不過黃揚明也指出該案目前在上訴中，還不能直接說張凱鈞被定罪，「但他確實捲入了一起案件，這是肯定的。」

黃揚明表示，這些資訊都是在司法院裁判書查詢系統查得到的公開資訊，民眾黨不需稱「提名人沒有提供」之類的推託之詞，提名了就勇敢承擔，並告知支持者為何要提名這些人，如此一來才符合柯文哲的金句，「面對問題是解決問題的第一步」。

黃揚明指出，2022是民眾黨第一次出陣地方選戰，許多厭藍惡綠的年輕人對民眾黨有所期待，因此提出什麼樣的人選，肯定會被放大關注，認為若有一群想靠民眾黨招牌當選的投機份子，對民眾黨長遠發展並非好事。

黃揚明說，他的立場是「『更生人』當然可以參選」，但與去年爆料前立委陳柏惟肇逃一樣，他認為參選人應把自己過去犯的錯公開揭露，政黨決定提名須完全承擔相關責任，並讓選民以選票來做最後抉擇。