今年11月26日將舉行縣市長、議員選舉，民眾黨新北市第六選區議員提名人林致兵及桃園第一選區議員提名人陳品杰卻遭爆曾有酒駕的紀錄，引起各界關注。對此，綠委鄭運鵬忍不住表示，他要提醒有志從政的朋友，「假道學通常都經不起自己的檢驗」。

針對民眾黨爆出議員參選人有酒駕紀錄，鄭運鵬今（30日）在臉書發文表示，這次民眾黨陷入酒駕更生人的提名爭議，讓自己忍不住再提醒有志從政的朋友：「假道學通常都經不起自己的檢驗」！

鄭運鵬指出，當然也有可能，民眾黨是真的知道：「震怒有什麼用」，所以之前是善意提醒民進黨，因為他們正準備以夷治夷，提名酒駕更生人來根本解決酒駕問題！鄭運鵬譏諷，「了不起，你負責」！

民眾黨立委蔡壁如29日則在臉書表示，自己對酒駕零容忍，「但也記得要寬以待人」。蔡壁如強調，民選的職位與政務官不同，最後能不能當選要看能不能為民服務、是不是愛民如子，決定權在人民的手上，「但是對於酒駕的政務官，人民就算有疑慮，也無法撤換，兩者不可相提並論」。

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