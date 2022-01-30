八德錢都涮涮鍋和加貝爾幼兒園疫情持續延燒，桃園市持續疫調，30日公布8處新足跡，以八德為主，包括家樂福和大潤發的八德店、大湳市場、還有加油站、早餐店等，呼籲足跡重疊者要做好自主健康監測。

新聞處長詹賀舜表示，為請民眾提高警覺，市府針對本市Covid-19確診個案每日公布2次公共場所足跡，今（30）日上午公布案18616、18635、18752、18758、18759、18807、18808、18825，自1月16日至26日期間之公共場所足跡。

詹賀舜進一步說明，相關公共場所足跡包含：1月16日及23日至中壢區龍泉街「廣東高雷會館」；1月20日下午至「家樂福八德店」；1月21日上午至「全國加油站八德和強路站」；1月22日及23日至「大湳市場」；1月23日上午至八德區介壽路「吉得堡早餐八德松柏店」、「大潤發八德店」、下午至龜山區文化二路「普利食品五金大賣場」；1月26日下午至桃園區永安北路「小云愛樂購」。

詹賀舜提到，上述公共場所均已完成環境清消，提醒市民朋友如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至指定院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。