今(30)日發佈的2022年1月財新中國製造業PMI為49.1％，較上月回落1.8個百分點，為2020年3月以來最低，顯示經濟下行壓力凸顯。這一走勢與大陸官方數據一致，大陸國家統計局公布的1月製造業PMI為50.1％，較上月下降0.2個百分點，但仍處於擴張區間。

根據財新網報導分析，從財新製造業PMI各分項指數看，製造業供給、需求全面趨弱。2022年1月生產指數在連續兩月回升後，再度回落至收縮區間，為2021年9月以來最低。許多受訪廠商反映，最近海內外疫情抬頭，導致銷售下降，產量回落。

需求方面，新訂單指數同樣降至2021年9月以來最低，跌入收縮期間。其中，外需減弱是拖累整體銷售的主要因素，新出口訂單指數錄得過去20個月新低，顯示此輪海外Omicon毒株蔓延大幅抑制了外需。

供需走弱導致製造業就業壓力增加。就業指數錄得2020年5月以來最低，連續6個月位於收縮區間。企業減少用工的原因，普遍與壓縮規模、削減成本有關，也有部分企業反映招工補缺難。

市場景氣度降低，促使企業減少採購和庫存，採購量指數、原材料庫存指數、產成品庫存指數均跌至收縮區間。

通膨壓力尚可。1月製造業企業購進價格指數和出廠價格指數均上升至近3個月以來最高，但大幅低於2021年全年平均水準。調查顯示，成本端和收費端價格上漲的主要原因仍然是原材料價格高企。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年1月，製造業景氣度轉弱，供給收縮，需求尤其是外需承壓，就業持續低迷，通膨壓力減輕，市場樂觀情緒仍位於長期平均水準。2021年12月至2022年1月，西安、北京等地出現局部疫情，相關防控措施的加強對生產、運輸、銷售環節有所制約，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱之下的經濟下行壓力進一步凸顯。