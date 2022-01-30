春節期間飲宴多，大園警至竹圍漁港宣導注意防疫、勿酒駕。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

春節期間飲宴多，大園警至竹圍漁港宣導注意防疫、勿酒駕。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

有鑑於農曆春節將近，飲宴應酬增加，大園分局竹圍派出所特別派員前往竹圍漁港直銷中心進行宣導，提醒民眾「酒後不開車」的觀念，也呼籲大家做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、量測體溫及實聯制等，以確保自身及他人健康。

大園分局表示，為遏止酒後駕車歪風，警方除持續取締酒駕行為外，同時也派員前往轄內提供酒精飲料的場所及餐廳，向民眾宣導切勿酒駕，並呼籲業者在營業場所張貼「酒後不開車」、「代客叫計程車」等標示，提醒民眾養成酒後改搭計程車或找代駕的習慣。

警方指出，酒駕肇事害人害己，近年來雖透過修法提高酒駕刑責，但仍有部分民眾心存僥倖，導致造成無法挽回的遺憾，為此警方透過「執法」、「宣導」等方式雙管齊下，希望讓「酒後不開車」的觀念深入民眾的內心，以減少酒駕案件的發生。

警方呼籲，歲末年終之際宴飲應酬機會多，民眾外出餐敘除應做好自身防疫措施外，更應落實酒後不開車，警方也強調，各項治安交通工作無假期，春節期間配合實施「加強重要節日安全維護工作」，讓民眾能安心過好年。

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