新竹動物園驚見猩猩抓山羌狠甩砸地 網氣炸刷Google負評

新竹市立動物園驚傳動物霸凌事件，有民眾29日前往遊憩時，直擊混養的紅毛猩猩抓住小山羌的腳用力左甩又甩，嚇得遊客驚呼連連，影片貼上網後引起網友撻伐，不過新竹市政府回應已緊急將紅毛猩猩與山羌分開照養，小山羌經獸醫檢查，有輕微跛腳，將持續評估與觀察。

民眾趁著新春連假首日前往新竹市立動物園遊憩，途經人氣紅毛猩猩「雄大」與山羌混養區時，竟目睹紅毛猩猩正抓住一隻山羌的後腳甩動，動作力道之大，嚇壞目睹民眾。網友表示，瘦小的山羌被拖著撞樹磨地板，來回多次，幸虧趁著紅毛猩猩手滑時脫逃，但遭撞擊後的身軀只能一跛一跛逃離。

原以為事件以平息，雄大竟又再次衝向山羌，隨手再抓起一隻山羌，用同樣的方式拖住山羌撞樹，甚至將山羌從高處往下拋擲。該網友表示，原以為在動物園內，動物應可受到良好照顧，卻未料目睹電視節目才會出現的畫面，讓成人小孩都非常驚嚇。

新竹市府對此回應指出，新竹市立動物園紅毛猩猩與山羌混養為參考國內外動物園混養案例與經驗，經評估可增加動物行為豐富化與促進動物身心健康，目前兩者飼養於同一展場已有近1年時間，共有9隻山羌與雄大混養。

新竹市府指出，過去期間兩種動物相處和諧，狀況良好，紅毛猩猩還會將食物分給山羌。對於29日下午發生紅毛猩猩捉山羌事件，經動物園獸醫檢查山羌，有輕微跛腳情形，目前已將紅毛猩猩與山羌分開照養，並將持續進行評估與觀察。