過年全台鬧蛋荒，超市、雜貨店都一蛋難求，加上過年做菜蛋量需求大，每顆蛋都顯得更珍貴，也讓網友翻出2年前路上一台休旅車的車尾保險桿奢侈地掛著滿滿一袋雞蛋的照片，讓人百思不得其解，再次引發熱議。

一名網友於2019年11月底在「爆廢公社」PO出兩張照片，表示開車到一半突然看到前面休旅車的車尾保險桿，接近底盤的位置掛了一袋雞蛋，很像DIY煮溫泉蛋的樣子，讓原PO不懂這樣掛雞蛋是什麼用途？好奇PO上網詢問大家。

而網友們看了照片之後引起一陣熱議，有人開玩笑留言，「煙燻茶葉蛋」、「不想放車裡，破掉會臭死」、「這台肯定是公的，不要撞他屁股」、「雞蛋屆拓海」、「飄移完看會不會破」、「測試避震好不好」、「倒車雷達，撞到有蛋黃」。

網友解釋，車尾為掛雞蛋是越南、泰國等東南亞國家的驅邪方式。(翻攝自爆廢公社)

這當中就有內行網友跳出來解釋，指出這是東南亞國家改運的一種避邪儀式，買新車後避邪用的，車要一直開到蛋都破光才能散掉所有邪氣，接著停在陽光充足的地方連續11天後，當天午夜前用鹽水把整台車清洗過就算完成儀式。而這則2年多前的PO文最近因為全台鬧蛋荒被翻出，相較現在一顆雞蛋都買不到，過去還能掛一整袋蛋在車尾驅邪，非常奢侈，再次引起網友熱議。

全台鬧蛋荒，不少民眾在超市、大賣場都買不到雞蛋，台北市一家蛋商表示，因為飼料太貴，蛋農感覺不符合成本所以沒有生產，所以缺蛋。（資料照/季志翔攝）