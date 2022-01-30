賴清德與卡蕬楚雙邊會談。(取自賴清德臉書)

副總統賴清德此行與美國副總統賀錦麗互動被視為外交突破，不過資深外交官介文汲認為，雙方此次只有短暫時間打招呼，「你能有多大的期盼？」美國共和黨前亞太區主席方恩格也表示，台宏邦交仍亮紅燈，即使對方向賴說了很多好話，誰敢說沒有斷交可能？

賴清德此次出訪宏都拉斯與賀錦麗有短暫互動，對此介文汲接受節目專訪表示，從美國媒體的用語就可以看出美方的態度，他們本來用了「Quick Hello」，後來覺得這樣的用語可能還是太重了，因此改用「Quick Hi」比較隨機的感覺，「20秒左右的Quick Hi，你能有多大的內容的期盼，就是個寒暄！」

介文汲表示，外交上除了看交談內容，還要看雙方的肢體互動，這次互動有幾個重點，一是賀錦麗站著不動，賴清德主動過去，這就是一個外交訊號，第二個是雙方沒有任何肢體接觸，在外交上很多種有方式，包括相互擁抱、拍拍背、吻臉頰等等，但這次都沒有，雙方還都把自己的手握得很緊，連握手都沒有，這又是一個訊號，第三個是雙方沒有擺姿勢讓大家攝影的時間，所以也沒有合照。

他說，這些互動模式，應該是台美之間事先都說好的，所以就只是有這麼一個很短暫的時間打個招呼，這其中就已經有外交上的思考。

賀錦麗在回答媒體時說，他們稍微有簡單聊到台美雙方在中美洲的共同利益，介文汲指出，這個共同利益就是美國在中美洲有很多計畫，宏都拉斯是美國非法移民主要來源國之一，美國想把源頭堵住，就要給他很多經濟上的幫助。

他認為，美國在這個區域有很多經濟承諾，如果這個承諾是跟賴清德有了一定默契的話，這個援助規模可能比我們過去雙邊邦交國的經濟援助規模會大很多。

至於有媒體形容這是台美副總統互動的外交突破，美國共和黨前亞太區主席方恩格不以為然的表示，「拜託，這是什麼突破！這次完全不是一個突破，不要過度分析了」，2013年教宗方濟各就職典禮，馬英九時任總統去參加，跟當時的副總統拜登就有握手。

他也認為雙方互動是事先安排好的，但即使沒有事先談好，美方也知道台灣政治人物的習慣，台灣副總統還是會主動過來找美國的副總統，因為要搶這個畫面。

至於賴清德此行是否有助鞏固台宏邦交？方恩格認為，從過去蔡英文無論是出訪薩爾瓦多、巴拿馬，中國都不會馬上去說服他們與台灣斷交，都是一陣子以後，當然宏國目前是繼續亮紅燈，不管美國向卡蕬楚施壓，或這次卡蕬楚對賴說什麼好聽的話，誰敢說以後沒有斷交可能。