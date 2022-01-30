家家戶戶正為農曆年節忙碌，而中華北京冬奧代表團則要為即將到來的冬季運動盛事努力，2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會將於2月4日大年初四開幕，行政先遣人員及部分運動團隊已經抵達中國大陸備戰，希望可以傳回捷報和台灣民眾拜年。

本屆北京冬奧中華隊共有滑冰、滑雪及雪橇等3種運動，4名選手取得參賽資格，分別是雪橇林欣蓉、滑冰黃郁婷以及滑雪李玟儀跟何秉睿，前面3位為女子選手，超越1984年、1986年兩屆冬奧的2名女運動員參賽紀錄，代表隊賽程預計從2月7日開始，由滑冰隊及雪橇隊率先登場，競速滑冰黃郁婷將會出賽女子1500公尺項目，雪橇女將林欣蓉則會進行女子單人雪橇的競賽。

為了因應北京冬奧競賽期間國際新冠肺炎疫情持續升溫的趨勢，教育部體育署比照東京奧運防疫經驗，審慎研擬代表團防疫計畫，於北京冬奧籌備會原本的防疫措施保護外，另外強化代表團人員本身的自我保護物資；在防疫後勤部分，體育署也結合衛生福利部及中華奧會，分別在國內及北京兩端組成防疫工作編組，建立防疫資訊交流平臺，隨時掌握代表隊於北京當地的最新防疫資訊，即時支援參賽需求，讓每位成員能全心備戰，締造佳績。

北京冬奧春節期間登場，愛爾達體育台及公共電視台都會提供轉播服務，邀請全台民眾幫我國冬季運動健將們集氣及加油。

北京冬奧中華隊參賽選手黃郁婷。（黃郁婷提供）

北京冬奧中華隊參賽選手林欣蓉。（林欣蓉提供）