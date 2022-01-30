台南山上花園水道博物館新增捕夢網等新亮點。（台南山上花園水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

台南山上花園水道博物館開園2年，雖遭遇疫情衝擊，仍創下120萬人次入園紀錄，園方統計，入園遊客近4成是親子客，台南市文化局與國內知名戶外體驗設施廠商合作，在密林區推出瘋狂吉普車、繽紛捕夢網、迷你挖土機等遊憩設施，趕在春節前完工啟用搭配生動恐龍、昆蟲等裝置藝術，成為走春熱點。

台南山上花園水道博物館開是國內眾多水道設施唯一國定古蹟外，廣達36公頃園區更是休憩熱門去處，為了讓更多親子願意進入園區，進而親近博物館，文化局融入園區特性，規畫「繽紛捕夢網」等親子體驗設施。

文化局長葉澤山表示，秉持著「這裡應該先是個有趣的地方，然後才會是成功的博物館」想法，水道博物館開館以來，融入文化、建築、科普、生態，甚至友善寵物等特色，吸引各族群遊客入園，開園２年創下120萬人次入園紀錄。

水道博物館指出，鄰近有諸多化石藏寶的左鎮化石園區，具有考古潛力，此次利用密林區林木高聳特性，規畫軌道吉普車，搭配各種栩栩如生造型恐龍，車輛經過時除了會擺頭搖尾，還會發出叫聲；另也引進這幾年很受歡迎的編織網遊具，讓小朋友可在舒服的戶外空間盡情揮灑精力；小型挖土機則可以訓練孩童的手腦協調能力，感受機械操作的回饋。

水道博物館強調，為了吸引遊客願意入園，目前博物館經營需要越來越多元化，讓逛博物館成為一件有趣的事情，除了多元體驗設施，目前也正與台南社大等單位合辦相關文史及科普課程，並爭取環境教育場域認證，希望將博物館打造成為各族群都能有所收穫的場域。