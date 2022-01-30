農曆春節跟好友、家人團聚時，少不了要打牌，如果最近覺得運勢不順，運勢命理老師艾菲爾傳授了5個打牌贏錢秘訣，除了常見的穿著紅色內衣褲，座位也有講究，手氣不好時可善用廁所幫自己轉運，讓財運回到身邊。

▍1.內衣褲穿紅色

在打牌當天，出門之前記得換上紅色內衣褲，然後在左胸口袋裡放一個紅包袋，裡頭裝兩張紅色的百元鈔。因為紅色喜氣又旺運，可增加你的氣場和氣勢，讓你手氣翻紅。

▍2.別背對著門

迎門是屬於主人上位，而且財神會進入家門，因此要面對門口去迎財神，不能背對財神，否則就是自斷財運。

▍3.別坐廁所的門前

廁所是比較不清潔的場所，容易產生穢氣，因此財神不喜歡，如果打牌座位在廁所前面，就難以聚集財氣。另外每人上廁所時都會經過身旁，財運自然會被帶走，導致難以贏錢。

▍4.掌心寫「乾」字

出門時面朝東或南方吸口氣，吐在左手掌心上，右手在你的左手心上面寫個「乾」字，有扭轉乾坤的寓意，握緊左手往東方走100步。在走的途中必須記得不可開口說話、不可以回頭看，走路的時候要先用代表「陽」的左腳起步，走100步後你才可以往打麻將的方向走。

▍5.廁所轉運法

如果打牌時一直不順手，建議你到廁所洗把臉，並且待超過三分鐘以後再出來。這樣能轉換氣場，使你谷底翻身。

過年期間和家人朋友打牌是聯絡感情，目的不是贏錢，而是歡樂過節，可別陷入賭錢迷思之中，以免傷財又傷身。

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