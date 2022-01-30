中國人民銀行（大陸央行）、大陸國家外匯管理局29日晚發佈《關於銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知》，對27家銀行境外貸款業務實行統一管理，要求發放的境外貸款，原則上應用於境外企業經營範圍內的相關支出，不得用於證券投資和償還內保外貸項下境外債務；不得用於虛構貿易背景交易或其他形式的投機套利性交易；不得通過向境內融出資金、股權投資等方式將資金調回境內使用，上述規範從2022年3月1日起實施。

人民銀行、外匯局有關部門負責人表示，現行人民幣境外貸款政策發布時間較早且限於「走出去」項目，外幣境外貸款政策僅有原則規定，難以滿足當前及未來業務和監管需要。為更好發揮跨境金融業務支持實體經濟發展，按照本外幣一體化管理思路，人行會同外匯局起草該《通知》。

據《中國證券報》引述該《通知》提出，人行、外匯局對27家銀行包含工農中建交等國銀承作的境外貸款業務實行統一管理，人民銀行副省級城市中心支行以上分支機搆、外匯局各分支局按照屬地管理原則對27家銀行以外的銀行境外貸款業務進行管理。

此外，有展開境外貸款業務的銀行應於每年6月30日前向人行、外匯局或其分支機搆報告最近一期經審計的資本數據、上年度境外貸款業務情況和本年度計畫。