女網友與男上司一夜情懷孕，猶豫是否該為小孩而結婚，不少人勸她別賭。（截自Dcard）

一名女子上網吐露，與欣賞的男上司發生一夜情後懷孕，男方表示願意結婚負責，還說愛情可以婚後慢慢培養，讓女子猶豫是否該為了小孩結婚。眾多網友勸女子要想清楚，別為了孩子而結婚，直言拿自己的人生賭就算了，如果賭輸了可能連孩子的人生一起賠進去。

「一夜情懷孕就會結婚嗎？」一名30出頭的女上班族在Dcard發文，表示自己擔任高階主管助理，跟在主管身邊好幾年，相當欣賞主管的工作能力與為人。主管有一個交往很久的女朋友，但半年前分手，據說是女方劈腿。

某次原PO與主管加班結束去居酒屋，主管酒後吐心聲，表示前女友與他分手後3個月就宣布要嫁給別人，婚紗都拍了，讓他很痛苦。酒精催化加上原PO一直很欣賞、崇拜主管，兩人發生了一夜情。

之後原PO發現懷孕，主管直接提出結婚，保證會真心對待她與孩子，更說彼此認識這麼多年，「相信這是老天爺的安排」，愛情可以婚後慢慢培養。原PO雖然對主管有好感，但仍猶豫是否該為了孩子結婚。

不少網友看完直言：「感覺他是因為前女友閃婚打擊太大，才說跟妳結婚，有種在跟前女友較勁的感覺⋯沒有愛真的不要賭吧，孩子還小，沒打算生還來得及」、「感覺他就只是要找一個替代品」、「拿自己的人生賭就算了，現在是打算輸了連孩子的人生一起賠進去嗎」、「很多人閃婚但也更多人閃離，勸你想清楚吧！」。

不過也有人說：「只能說人生每個選擇都是賭注，這裡的人也許都跟妳說贏的機率很小，可是萬一妳這次就賭對了呢？祝福囉」、「就結啊，你們也認識、共事這麼多年，又不是不熟，都這把年紀還會相信真愛嗎」。