Klay in the CLUTCH pic.twitter.com/Xdrbt5A9fW — Golden State Warriors (@warriors) January 30, 2022

大半場比賽都陷入低迷的勇士「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，卻在30日最後關頭接管比賽，兩人攜手連拿勇士最後所得17分，其中包含克雷湯普生最後5.7秒穩住勝局的兩罰俱中，帶領勇士驚險以110比106力挫籃網，勇士除了摘5連勝，也送籃網4連敗。

挾著生涯首次入選全明星賽就打先發的氣勢，威金斯首節就火力全開，單節轟下14分，勇士也取得兩位數領先；但到次節，籃網靠著厄文、米爾斯火力超前，幸好勇士也靠威金斯、普爾等人發威，打完上半場，重新搶回54比47領先優勢。

不過柯瑞上半場投7中1，含三分球投3中0，僅拿2分，克雷湯普生投6中1，含三分球投3中1，拿下5分，不過柯瑞下半場一開始就投進三分球，帶起勇士一波12比2攻勢，轉眼擴大領先到19分，可是籃網再次追上，甚至末節超前。

幸好浪花兄弟最後關頭接管比賽，兩人攜手連取11分，其中包含柯瑞最後58.3秒兩罰俱中，幫助勇士104比99領先，不過籃網也靠厄文、米爾斯4罰俱中追近，就算克雷湯普生最後12.1秒投進三分球，厄文卻在最後9秒也進三分球。

籃網理所當然想在暫停過後馬上犯規，厄文卻在球發進來之前，先對克雷湯普生犯規，勇士先罰1球仍保球權，柯瑞也輕鬆罰進，籃網最後5.7秒把克雷湯普生送上罰球線兩罰俱中，籃網最後一波進攻就在把球發進場被小培頓抄截後結束。