25歲日本美女網紅吉田朱里原本是NMB48 Team N成員，2年前宣布正式從NMB48畢業，專心致力於自己美妝保養的Youtube頻道和經營相關社群，最近她接下一支美胸霜的業配，拍影片大方分享按摩胸部的小撇步，讓不少粉絲大飽眼福。

吉田朱里2010年參加「NMB48一期生徵選會」隨後入選正式出道，後來由於許多更有實力的成員加入，吉田朱里動起了離團念頭，並發現自己先前在Twitter分享的化妝影片很受歡迎，便開始嘗試跨足美妝網紅界，其Youtube頻道至今已有近5萬多名粉絲追蹤。

吉田朱里替美胸霜拍按摩胸部影片。（圖／翻攝自PEACH JOHN Youtube）

【PEACH JOHN BEAUTY】 吉田朱里さんの「美しいハダカ」バストのマッサージ

2020年10月，吉田朱里在生日直播中拋下震撼彈，宣布將正式離開NMB48，她強調NMB48將迎來成團10周年，自己身為一期生，也迎接成為偶像的10周年，在此重要的分水嶺，她已決定好走出下一步，雖然有點迷網，「但此時不做決定的話，未來可能會帶著後悔心情留在現在的身分」，又因為看好後輩們的實力與發展，「我的存在可能會影響到她們之後的機會」，因此決定畢業。

吉田朱里轉當Youtuber後，常有知名美妝廠商找上門邀她拍影片推薦，日前她不僅曬出自己代言內衣廣告的照片，分享圓弧傲人曲線、小蠻腰、纖細長腿等誘人身材，她更親自拍大尺度按摩胸部影片，為另一項代言的美胸霜背書，影片中可見她手法熟練的在胸部四周繞圈並施以拉提按摩手勢，相當吸睛，不愧是最佳代言人。