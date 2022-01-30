館內國產材家具創作區可讓全家享受寧靜的下棋時光。(林務局嘉義林區管理處提供／劉秀芬台南傳真)

館內展示傳統木作手工具知識。(林務局嘉義林區管理處提供／劉秀芬台南傳真)

新春期間每日參加拍照打卡活動前20名民眾可獲得台灣杉福花。(林務局嘉義林區管理處提供／劉秀芬台南傳真)

木之琴可讓遊客動手聽聽國產材的溫潤聲音。(林務局嘉義林區管理處提供／劉秀芬台南傳真)

甫於去年11月開幕的台南關子嶺「台灣木材故事館」，日式氛圍建築與透過五感體驗打造的木育環境，已吸引約8000人次造訪，在春節期間以日式注連繩、注連飾裝點，象徵祈求虎年平安，林務局嘉義林區管理處推薦遊客到關子嶺賞美景、吃美食、泡好湯外，也可以到台灣木材故事館體驗濃濃的日本風情。

走入台灣木材故事館，空氣瀰漫著木材天然香氣，讓踏入參觀遊客身心放鬆，展館傳達木材與人生活的連結，以「木、器、具」為設計元素，透過設計巧思創作國產材家具、家飾等，展現台灣國產材木質精美的獨特工藝。

館中運用台灣杉進行生活用品與家具創作，透過美學營造空間氛圍，運用日式建築的生活樣貌，可在此停留，下棋、聊天享受悠閒時光，感受木藝之美。

最特別的是認識國產材驗證標章商品，透由掃描QR Code除可知道製作商家訂購方式外並可追溯木材的來源，邀請消費者在使用國產材時選用具有合法來源認證的台灣木材。

2月1日（初一）至2月6日（初六）新春期間，在台灣木材故事館入口服務區體驗山林AR並拍照分享至FB或IG，每天前20位即贈送有彩虹木之稱-台灣杉木薄片摺成的「福花」，可噴灑精油或香水做為室內芳香花朵。