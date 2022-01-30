大寮一處鐵皮屋竄出濃煙。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

春節連假第二天，高雄大寮區鳳凰街一處鐵皮屋發生火警，濃黑煙不斷從鐵皮屋竄出，消防員立刻布置水線射水搶救，幸好火勢順利撲滅，鐵皮屋倉庫的負責人初步估計，損失約50萬左右。

大寮區鳳凰街上一處鐵皮屋30日10時25分發生火警，現場竄出濃黑煙，嚇壞不少附近住戶，消防局派出約10台消防車救援，順利約40分鐘後將火勢撲滅，但仍有數處悶燒的情況，消防隊持續在埸持續撲滅中。這起火警所幸無人傷亡，現場為堆放雜物的倉庫，負責人初步表示損失約50萬元左右，詳細起火原因待火調人員鑑驗中。