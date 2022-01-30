該劇傳達人生智慧。大愛台提供

該劇傳達人生智慧、知足圓滿。大愛台提供

大愛電視從1月31日初夕夜開始，周一到周五晚上8點播出《無敵老爸》，春節假期全家團聚一起，感受家庭溫暖，10集精短集數讓虎年在家充飽電，續航力不間斷。

《無敵老爸》由班鐵翔與蔡燦得主演。戲中班鐵翔飾演的退伍老兵，在答應娶軍中同袍的養女，才知道對方是一名弱智女子，他不改初衷，信守承諾履行婚約。

班鐵翔粗礦的外表卻是鐵漢柔情、父兼母職，對弱智妻子和學習遲緩的大女兒不離不棄，同時一肩擔起照顧一家7口的責任，是孩子們心中的無敵老爸。班鐵翔精湛演技，當時憑此劇入圍「亞洲電視大獎」最佳男主角受肯定。

5歲就出道的蔡燦得，從童星到清新可人的甜姐兒，46歲凍齡外表，抱持不婚不生主義。在《無敵老爸》劇中，挑戰演出弱智女子，只有7、8歲的智力，不但結了婚，還生了5個女兒，蔡燦得演技大挑戰，犧牲色相突破自我，詮釋有時瘋顛有時癡傻，被人嫌惡的角色。

劇中男主角雖沒受過高等教育，卻比許多人更懂得做人做事道理，不僅用身教把人生智慧傳給下一代，也傾注所有的愛在家庭中，讓女兒感受到父愛的偉大。