網球美少女「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）不幸被跟蹤狂纏上，讓她擔驚受怕。英媒《每日郵報》報導，一位叫做馬哥（Amrit Magar）的35歲已婚男子，跟到拉杜卡努的住所騷擾，留下紙條和物品，並試圖偷走拉杜卡努的鞋子。

拉杜卡努向警方表示她不敢一個人出門，這位馬哥已經找到她在倫敦市郊的住址，至少三度登門騷擾。馬哥先前是亞馬遜快遞司機，失業之後在電視上看到拉杜卡努，去年11月向當地人打聽之後，一路找到她的住所。馬哥留下紙條和鮮花：「沒什麼可說的，但你值得被愛。」他還畫了一張潦草的示意圖，上面註記著他從埃奇韋爾「跋涉了23英里（37公里）只為見你一面。」

去年12月，馬哥在拉杜卡努的庭院裡裝飾了一顆樹，為它掛上耶誕燈，順手拿走一隻運動鞋當紀念品。拉杜卡努目前與父母同住，被偷的那隻鞋其實是她爸的，結果馬哥反過來被她爸追到公車站，最後遭警察逮捕，上周被當地裁判官判決有罪，很快就要被抓去關。

拉杜卡努去年底在澳洲透過電話告訴英國警方，她感覺毛骨悚然：「我的自由被剝奪了，我必須時時提高警覺，很擔心這種事再度發生。我在自己家裡也無法感到安全。」她打算搬遷到安全性更高的住所，以免馬哥又找上門。