國際原物料大漲、氣溫變化、禽流感等因素導致年前缺蛋危機，據農委會預估，雞蛋缺量每天上看200萬顆。動團表示，氣溫變化大雖然是產蛋率下降的原因之一，但台灣蛋雞籠飼比例仍高，不友善的飼養環境加上氣候因素，讓禽流感與禽畜相關疫病增加，想靠撲殺解決疫情毫無可能，根本問題是必須尊重動物天性，以友善飼養方式，還給動物健康與福利。

根據農委會防檢局統計，今年迄今確診及撲殺H5N2亞型高病原性禽流感禽場案例7例，包含陸禽6場、鵝1場，當中蛋雞場包含彰化縣大城鄉蛋中雞場、彰化縣芳苑蛋中雞場、彰化縣竹塘鄉蛋中雞場等。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，工業化集約養殖完全漠視經濟動物天性，例如把蛋雞終生塞在小小的格子籠裡，連張開翅膀的空間都沒有，動物終身承受不當的囚禁與緊迫，無法維持自身的身心健康，人類製造體弱多病的經濟動物，就讓各式病毒都容易入侵。歷年來防檢局公告感染禽流感的養雞場，就幾乎都是採用格子籠飼的蛋雞場，無論大型密閉式或是開放式都中鏢。

根據統計，目前國內格子籠飼比例約7成、非籠飼(平飼、放牧)約2成，豐富籠則約1成。

陳玉敏指出，我們必須尊重經濟動物的天性，有好的身心狀況才有足夠的免疫力，也才有辦法對抗病源，否則病毒不斷透過病弱家禽基因重組，導致病毒一直突變，加上其他禽畜相關疾病增加，到最後撲殺也解決不了根本問題，而最終危害的也會是人類自身。

根據外媒Sentient Media報導，除特殊情況外，歐盟日前已經正式通過經濟動物不得使用預防性抗生素之法規，該法規已於1月28日生效，「台灣的蛋雞飼養環境下我們無法停止使用抗生素，飼養方式的改變會是重要的一步。」