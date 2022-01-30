Omicron亞變種BA.2傳染力是BA.1的1.5倍。

丹麥研究證實，有「Omicron妹妹」之稱的亞變種BA.2，傳染力是目前主宰全球疫情的BA.1的1.5倍，美國已經有近半數州出現病例。

綜合美媒CNBC、「財經內幕」（Business Insider）報導，丹麥傳染病防治機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut，SSI）26日宣布，經過初步計算，Omicron亞變種BA.2的傳染力是BA.1子系的1.5倍。

BA.1子系目前主宰全球新冠疫情，丹麥國家血清研究所指出，全球98%的Omicron病例仍為BA.1子系，不過BA.2已在1月第2周成為丹麥的主流變異株。

丹麥國家血清研究所一名專家透露，BA.2尤其在5至17歲年齡層中快速傳播，不過丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）表示，目前沒有證據顯示感染BA.2的症狀會更嚴重。

截至28日，BA.2已在全美近半數州現蹤，至少127個病例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）強調，儘管BA.2在部份地區的比例逐漸上升，但是現階段在全美的傳播水準仍算低。

丹麥國家血清研究所學者利勒貝克（Troels Lillebaek）指出，BA.1及BA.2在最重要區域上的突變有許多不同，兩者之間的差異甚至比新冠原型株與Alpha變異株之間的差異還要大。他說BA.2在病毒附著人體細胞並入侵的棘狀蛋白重要區域上有5個獨特突變，這個區域的棘狀蛋白稱為「受體結合區域」（Receptor-binding domain，RBD），在這個區域的突變通常和更高的傳染力有關。

關於Omicron亞變種BA.2。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）周五表示，和BA.1子系相比，BA.2有更「巨大」的增長優勢，英格蘭各區域的BA.2傳播速度比BA.1更快速。

不過初步看來，BA.2降低疫苗效力的能力似乎不會更甚於BA.1，美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據英國衛生安全局27日公布的報告，在接種加強針2周後，避免民眾有症狀感染BA.2的保護力達70%，加強針對BA.1的保護力為63%。

利勒貝克指出，目前還沒有足夠數據能判斷民眾感染BA.1後還會再重複感染BA.2，不過他認為先前的染疫經驗能夠提供一些保護效果。