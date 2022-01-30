Omicron亞變種BA.2傳染力是BA.1的1.5倍。

丹麥研究證實，有「Omicron妹妹」之稱的亞變種BA.2，傳染力是目前主宰全球疫情的BA.1的1.5倍，美國已經有近半數州出現病例。

綜合美媒CNBC、「財經內幕」（Business Insider）報導，丹麥傳染病防治機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut，SSI）26日宣布，經過初步計算，Omicron亞變種BA.2的傳染力是BA.1子系的1.5倍。

BA.1子系目前主宰全球新冠疫情，丹麥國家血清研究所指出，全球98%的Omicron病例仍為BA.1子系，不過BA.2已在1月第2周成為丹麥的主流變異株。

丹麥國家血清研究所一名專家透露，BA.2尤其在5至17歲年齡層中快速傳播，不過丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）表示，目前沒有證據顯示感染BA.2的症狀會更嚴重。

截至28日，BA.2已在全美近半數州現蹤，至少127個病例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）強調，儘管BA.2在部份地區的比例逐漸上升，但是現階段在全美的傳播水準仍算低。

丹麥國家血清研究所學者利勒貝克（Troels Lillebaek）指出，BA.1及BA.2在最重要區域上的突變有許多不同，兩者之間的差異甚至比新冠原型株與Alpha變異株之間的差異還要大。他說BA.2在病毒附著人體細胞並入侵的棘狀蛋白重要區域上有5個獨特突變，這個區域的棘狀蛋白稱為「受體結合區域」（Receptor-binding domain，RBD），在這個區域的突變通常和更高的傳染力有關。

關於Omicron亞變種BA.2。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）周五表示，和BA.1子系相比，BA.2有更「巨大」的增長優勢，英格蘭各區域的BA.2傳播速度比BA.1更快速。

不過初步看來，BA.2降低疫苗效力的能力似乎不會更甚於BA.1，美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據英國衛生安全局27日公布的報告，在接種加強針2周後，避免民眾有症狀感染BA.2的保護力達70%，加強針對BA.1的保護力為63%。

利勒貝克指出，目前還沒有足夠數據能判斷民眾感染BA.1後還會再重複感染BA.2，不過他認為先前的染疫經驗能夠提供一些保護效果。

文章來源：The latest Covid variant is 1.5 times more contagious than omicron and already circulating in almost half of U.S. states
文章來源：New Omicron offshoot BA.2 is over 1.5 times more contagious than the original, early data from Denmark suggests
文章來源：BA.2, the newly detected version of Omicron, is not a cause for alarm, scientists say
不只妹妹 WHO警告：Omicron有一家四口
和確診女友同住為何沒染新冠？專家揭4大關鍵
##新冠肺炎#全球 #美國 #Omicron #妹妹 #BA.2