淡水古蹟大飯店之適合戶外野營的滬尾礮臺。（淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟大飯店之小巧可愛具文青民宿風的洋樓。（淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟大飯店在農曆春節正式開張！和風民宅、日式宿舍、英式庭院、時尚洋行、軍式野營、文青民宿或歐式碉堡任君挑選，各種房型我們都有，還能搶先在線上看片，看你喜歡哪一間？

新北市立淡水古蹟博物館在今（30）日首播全新一季的形象影片《淡古大對決，今晚你選哪一間？》，用住房角度賞古蹟，拉近與歷史的距離。淡古館長黃麗鈴表示，農曆春節期間特別推薦民眾在線上、線下同步走春，這次把淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺、淡水海關碼頭、淡水日本警官宿舍、淡水街長多田榮吉故居及得忌利士洋行等7間古蹟包裝成各種房型的大飯店，片中的演員化身最佳飯店推銷員，親自開箱介紹房型，在古蹟裡就能有住飯店的氛圍；紅磚碉堡的淡水紅毛城，戶外野營的滬尾礮臺，擁有無敵山河大景的故居，隱身於清幽小徑中的宿舍，小巧可愛具文青民宿風的洋樓等，更多古蹟房型請上淡古粉絲專頁或YouTube頻道收看。

除了推薦大家來「淡水古蹟大飯店」坐坐外，也歡迎參加春節期間（初二至初六）的「福虎揚威遊淡古」新春系列活動；在這3間古蹟的指定背景拍虎爪照，並上傳至社群媒體及標註淡水古蹟博物館，就可獲得特製版的徽章或磁鐵，每日限量30個，邀請民眾把各種好運氣帶回家。而紅城小舖則是同步推出單筆消費滿160元即可抽扭蛋1次的活動，若名字含「ㄏㄨ」、「ㄏㄨˊ」、「ㄏㄨˇ」或「ㄏㄨˋ」就能直接抽1次，每日限量75個，幸運中獎者可免費帶回淡古最新「餐桌上的古蹟」系列的文創商品，歡迎大家在虎年試試好手氣。

淡水古蹟博物館春節期間1／31（除夕）及2／1（初一）休館，2／2（初二）至2／6（初六）每日開館時間為09：30～18：00，門票１張80元，可參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等享免票優惠。淡水海關碼頭、得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居等則是全年度免費參觀。