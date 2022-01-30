台北市文山貓空地區魯冰花正陸續盛開，滿山遍野的黃橙色花瓣搖曳生姿，預計2月7日達最盛花況，整體花期將一路延續至2月15日，北市公園處為此推出「賞花集點送Gogoro電動機車」活動，貓空纜車也攜手地方信仰中心指南宮，派出財神爺於初一至初三送出招財虎年春聯，每日各限量100份，讓民眾開心討吉利。

貓空地區是台北市主要產茶區之一，素有茶鄉美名。春節期間，公園處於貓空站前，布置花開時像展翅飛舞白蝶的垂茉莉、花型優美且色彩明亮的毛地黃、大紅喜氣的西洋杜鵑及結實纍纍的金桔，年味十足，一旁還有超萌貓熊造型物、木製座椅，方便民眾打卡拍照。

一旁還有超萌貓熊造型物、木製座椅，方便民眾打卡拍照。（台北市公園處提供）

公園處長黃淑如指出，由北市府主辦的「花IN台北」活動共有12個花季，目前南區花展魯冰花季正慢慢盛開，今年是選用單一金黃色系品種魯冰花，盛開時就像是金黃色小風鈴在田中搖曳，樟樹步道內也擺放可愛羊皮草，讓民眾駐足欣賞。

魯冰花苗正在慢慢長大，樟樹步道內也擺放可愛羊皮草，期待花季到來。（台北市公園處提供）

南港公園管理所主任莊國境指出，「花IN台北」集點活動持續進行中，民眾只要掃描在樟樹步道的彩雲亭設有「花系列集點趣」的立牌QRcode，即可獲得2點，集滿任3點就可以獲得1次抽獎機會，頭獎為Gogoro電動機車。

由北市府主辦的「花IN台北」活動共有12個花季，目前南區花展魯冰花季正慢慢盛開，今年是選用單一金黃色系品種魯冰花，盛開時就像是金黃色小風鈴在田中搖曳，預計2月7日達最盛花況，整體花期將一路延續至2月15日。（資料照，黃婉婷攝）

另外，前1000名集滿3點的民眾可以獲得花季限定限定口罩，前60名集滿6點可以兌換花季限定帆布袋，數量有限，抽到需於2月18至28日到士林官邸鬱金香展兌換。

此外，去年底才因換纜復駛的貓空纜車也攜手指南宮，推出「福虎生風迎新春，貓纜送福添好運」 春節活動。台北捷運公司表示，2月1日至3日止，每日上午10 時至下午16時，財神爺將不定時或站外候車區，發放糖果或應景招財禮，包括貼有2枚5元硬幣的新春發財金及書畫大師陳陽春老師所繪製印刷的虎年春聯，每日限量各發放100份，讓旅客開開心心討吉利。