玄幻武俠電影《素還真》受好評。威視提供

玄幻武俠電影《素還真》受好評。威視提供

由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹的武俠電影《素還真》，把風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源。電影近日上映後，戲迷或一般觀眾驚豔不已、口碑不斷，也有不少名人進戲院力挺支持。

片中素還真與師父的師徒情令人動容，更是讓不少觀眾淚崩：「太揪心了！」已有戲迷4刷力挺，許多名人粉絲也都進戲院支持，九把刀就力讚：「必須賣座！」並透露從未看過布袋戲的老婆周亭羽都給予90分好評。

演員蔡嘉茵也驚呼：「沒想到格局那麼大！」鐵粉黃鐙輝則狂讚：「素還真帥到爆！」並與小馬（倪子鈞）自掏腰包再包場2刷支持。許多不熟悉布袋戲的觀眾看完電影也直接入坑示愛：「被素還真帥暈，是我的菜！」

片中素還真與恩師「八趾麒麟」如父如子的師徒之情令人動容，讓許多觀眾忍不住濕了眼眶，演員楊子儀就感動推薦：「看得我淚奔！」另外還有許多名人推薦，包含金曲樂團麋先生、王心恬、藍葦華、周孝虹、教授葉丙成、網紅阿傑、賓狗、影評藍祖蔚、左撇子等人都在社群上推爆。

不僅如此，電影片尾放上8張獻給戲迷的精美彩繪圖，是歷年來素還真在霹靂布袋戲正劇中的經典戰役畫面，讓粉絲們感動直呼：「洋蔥吃到飽！」這些彩蛋圖也被作為上映觀影禮，2月10日前進戲院看電影的觀眾，都能隨機獲得乙張彩蛋圖明信片，詳情可參考官方粉絲團。