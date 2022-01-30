針對民眾黨爆出議員參選人有酒駕紀錄，綠委鄭運鵬今表示，這次民眾黨陷入酒駕更生人的提名爭議，讓自己忍不住再提醒有志從政的朋友：「假道學通常都經不起自己的檢驗」。對此，民眾黨發言人楊寶楨反批鄭運鵬，「好了啦」，最沒有資格在酒駕這個議題上指手畫腳、酸言酸語的，就是民進黨。

民眾黨新北市第六選區議員提名人林致兵及桃園第一選區議員提名人陳品杰卻遭爆曾有酒駕的紀錄，引起各界關注。楊寶楨今（30日）透過臉書指出，對於有相關爭議的提名人選，會以個案處理，送選決會和中央委員會討論，確認最終是否參選。

楊寶楨直言，民眾黨創黨後，第一次面對大規模提名參選人的議員選舉，在提名辦法上可能沒有第一時間就盡善盡美，但民眾黨會顧及支持者和外界觀感，再進行調整，「請大家再給我們一點時間，謝謝大家的諒解和支持，也謝謝各界的建議及批評指教」。

此外，針對鄭運鵬在臉書對於民眾黨酒駕更生人的提名爭議的批評，楊寶楨反批，「好了啦，鄭運鵬委員，最沒有資格在酒駕這個議題上指手畫腳、酸言酸語的，就你民進黨」。楊更強調，「我們至少還會反省和改進，鄭委員你們呢」？

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