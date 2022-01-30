葡萄牙將在30日提前舉行國會大選。目前領先者不明顯，加上COVID-19確診創新高，預期投票率不高，增添大選結果的不確定性。

路透社報導，葡萄牙政府已允許COVID-19確診者離開隔離地點親身前往投票，但建議他們等到投票站晚間7時關閉前的最後1小時再去。當局保證會讓整個投票流程「安全無虞」。

葡萄牙1000萬人口中估計超過1/10因確診處隔離狀態。和許多歐洲國家一樣，Omicron變異株近來造成葡萄牙感染人數激增，所幸廣泛的疫苗接種使得死亡和住院人數低於前幾波疫情。

民調顯示，中間偏左的執政者社會黨支持度仍居冠，但領先中右翼最大在野黨社會民主黨（PSD）的差距正在縮小，兩黨都不太可能贏得穩定多數。分析師表示，低投票率也很可能使預測失準。

國會去年11月否決少數執政的社會黨政府所提預算案，導致國會大選得提前改選。而這次投票可能加劇政治動盪，新內閣很可能短命，除非主要政黨能設法組成一個穩定多數的執政聯盟，但這屬艱鉅任務。

葡萄牙向歐盟申請166億歐元（相當於187億美元）的疫情紓困包裹，但政治不穩恐使取得紓困更加困難。

里斯本43歲的汽車修理技師平托（Paulo Pinto）說：「我希望趕快塵埃落定有個穩定的政府，別再有不確定性。儘管有疫情，我還是希望能有足夠的人出來投票，表達心聲。」

27歲的藥局員工曼圖亞（Sofia Mantua）表示，她準備自己的筆、消毒劑和比外科口罩更高等級的口罩去投票時，覺得已夠安全。

她說：「在我們的日常工作中，也可能接觸到確診者有，因此風險已經存在。我不覺得去投票會冒更大的風險。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110130